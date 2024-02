La Giunta comunale di Senorbì ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico per bambini da zero a due anni. L’importo complessivo dell’intervento è di un milione e 125 euro: 826.200 da finanziare con i soldi del Pnrr e i restanti 298.800 euro stanziati dal bilancio comunale. Sorgerà a pochi metri di distanza dalla scuola materna e dal parco giochi per bambini, in quella che si candida a diventare un’area dedicata ai servizi per l’infanzia.

Nel centro della Trexenta non c’è mai stato un nido pubblico, diversi anni fa un fondamentale aiuto alle famiglie con figli piccolissimi veniva dalla struttura gestita dalle Suore della Redenzione che poi ha chiuso i battenti con l’addio delle religiose da Senorbì. Attualmente il servizio per bambini dai tre mesi ai tre anni è garantito dalla presenza di due strutture private. Manca un nido d’infanzia a gestione comunale, accessibile a tutti gratuitamente o quasi (come per la scuola materna potrebbero essere previste rette mensili in base all’Isee).

Non si tratta dell'unico importante investimento sulle opere pubbliche in programma a Senorbì. Il sindaco Alessandro Pireddu, in una recente riunione del Consiglio comunale, ha svelato i progetti dell’amministrazione cittadina riguardo la realizzazione di opere e infrastrutture. «Dobbiamo spendere una serie di finanziamenti che ci sono stati assegnati», ha detto il primo cittadino.

Diversi gli interventi nell’ambito della ristrutturazione e dell’assegnazione delle strutture comunali, tra queste c'è la casa di riposo che presto verrà riaperta e assegnata attraverso una gara d’appalto. Approvato il progetto che prevede l’implementazione degli impianti sportivi con la realizzazione di campi da destinare a varie attività consentirà ai giovani e ai meno giovani di potersi dedicare ampiamente al benessere fisico e mentale.

