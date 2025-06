Bisognerà aspettare per poter celebrare i funerali di Fernando Pintus, l’operaio di 47 anni, originario di Sant’Andrea Frius, morto giovedì all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Statale 387 all’altezza di Dolianova.

La cerimonia difficilmente si terrà prima di lunedì: serve tempo perché la moglie dell’uomo riesca a raggiungere Sant’Andrea Frius dal Vietnam, dove abita. Un viaggio non facile, che prevede anche passaggi burocratici in ambasciata.

A Sant’Andrea Frius abitano i genitori di Fernando, Carlo e Anna, rientrati a vivere nel paese d’origine qualche anno fa, da pensionati, dopo avere abitato per decenni a Sorbolo, in provincia di Parma. Nella città emiliana Fernando si era formato professionalmente, diventando un apprezzato saldatore e lavorando per alcune importanti aziende metalmeccaniche del settore: aveva sposato in prime nozze, un ventina d’anni fa, la sorella di un collega. Finito quel matrimonio, aveva conosciuto in Vietnam la sua attuale moglie. L’operaio lascia anche due sorelle, Ilaria e Melania.

© Riproduzione riservata