L'amministrazione comunale di Burcei in collaborazione con la ASL ha programmato una giornata per la somministrazione di prime, seconde e terze dosi del vaccino anti-covid, che sarà aperta a tutta la popolazione dai cinque anni in su.

L'appuntamento è per venerdì dalle ore 14 alle ore 19 presso il poliambulatorio di Via Torino: sarà presente il personale medico della struttura vaccinazioni del S.I.S.P.

La prenotazione potrà avvenire soltanto tramite sms o messaggio whatsapp al numero 3440111440. Alla chiusura delle prenotazioni, verrà inviato un messaggio all'utente con le indicazioni in merito alla propria prenotazione (numero di prenotazione e orario di somministrazione).

L’sms deve contenere nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale. Inoltre bisogna specificare per quale dose ci si sta prenotando.

© Riproduzione riservata