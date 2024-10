C’è anche la Copar di Dolianova tra le 38 aziende olivicole italiane, distribuite in 12 regioni, che partecipano alla prima edizione di Frantoi Aperti Biol 2024.

I produttori di olio extravergine d’oliva biologica apriranno le porte ai visitatori nei weekend di fine ottobre e inizio novembre.

La cooperativa di olivicoltori di Dolianova che conta oltre 400 soci, rappresenterà la Sardegna insieme ad altre 6 realtà produttive: Tanca Barbarossa di Oristano, Masoni Becciu di Villacidro, Olearia Medda di Barumini, Oleificio Gallura di Berchidda, Oleificio San Pasquale di Sassari, Valle del Cedrino e Costa degli Olivi di Orosei.

L’appuntamento nella cittadina del Parteolla è per il 9 novembre dalle 10 alle 18. Durante la giornata, i visitatori potranno assistere in diretta al processo di trasformazione delle olive in olio e partecipare alle visite guidate da un esperto assaggiatore del BIOL.

L’obiettivo di Frantoi Aperti Biol 2024 è far conoscere l’olio EVO Bio e sottolineare l’impegno etico-sociale dei produttori biologici.

Il loro lavoro non solo contribuisce alla qualità del prodotto, ma svolge un ruolo chiave nella tutela dell’ambiente e del benessere sociale.

