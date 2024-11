Tre auto a fuoco nella notte. È successo a Nurri, in via Gramsci, dove ieri i vigili del fuoco di Mandas sono intervenuti intorno alle 21.45 per domare l’incendio.

I veicoli erano parcheggiati in strada. Il rapido intervento della squadra ha evitato la propagazione delle fiamme alle strutture vicine e ad altri mezzi in sosta.

L’area è stata poi messa in sicurezza, ancora da stabilire le cause del rogo. Non risultano feriti.

