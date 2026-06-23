Incendio a Nurri ma c’è il temporale, gli elicotteri tornano indietroIl rogo è divampato nella campagne, gli elicotteri chiamati a spegnere le fiamme fanno ritorno alla base
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Gli elicotteri in azione a Nurri per spegnere un incendio nato questa mattina in località Cugussi sono tornati alla base a causa della pioggia.
La zona è interessata da fenomeni temporaleschi che non permettono il volo di un Superpuma e di altri due elicotteri decollati dalle basi del Corpo forestale di Fenosu e Villasalto.
Proprio nel pomeriggio, con temperature oltre i trenta gradi, in Sardegna è scattata l’allerta temporali emanata dalla Protezione civile regionale.
(Unioneonline/A.D)