È stato trovato privo di vita il corpo di Eugenio Zonca, il trentaquattrenne di Nuraminis che risultava scomparso dallo scorso 23 dicembre: era dentro un casolare diroccato nelle campagne del paese, poco distante dalla Statale 131.

Il giovane non dava sue notizie da sabato scorso, quando era stato visto in paese. Da allora più nulla. I familiari si erano rivolti ai carabinieri e oggi la sorella Eleonora aveva condiviso un disperato appello sui social, che in poche ore ha fatto il giro della Sardegna.

Nel tardo pomeriggio di oggi, l’esito peggiore per le ricerche. Sul luogo del ritrovamento i carabinieri. Sono ancora da chiarire le cause del decesso.

(Unioneonline/E.Fr.)

