Nessun aumento per l’Imu a Nuraminis, dove il Consiglio comunale ha confermato per il 2025 le aliquote in vigore nel 2024.

«Nessun cambiamento, la tassazione è rimasta invariata», spiega il sindaco Stefano Anni, che ha presieduto la seduta consiliare convocata per il varo, tra l’altro, delle aliquote dell’Imu.

A parte l’aliquota dovuta per l’abitazione principale attestata al 5 per mille (di fatto si tratta di un’esenzione considerato che a Nuraminis non si conta nessun immobile classificato categoria catastale A1, A8 e A9), conferma anche per l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale (aliquota 0 per mille) e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: i cosiddetti immobili merce (anche in questo caso aliquota allo 0 per mille).

Ancora: aliquota Imu confermata all’8,6 per mille anche per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad uso artigianale (falegnamerie, autofficine, autocarrozzerie, carpenteria metallica, impiantistica) e D/8 ad uso commerciale (rivendite materiale vario, esposizioni), mentre per gli immobili categoria D/1 e D/7 ad uso industriale, categoria B/4 (Uffici pubblici) e D/5 (Istituti di credito) l’aliquota resta al 10,1 per mille. Altre aliquote: 8,6 per mille per i fabbricati diversi, 7,6 per terreni agricoli e 8,6 per le aree fabbricabili.

© Riproduzione riservata