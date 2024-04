Torna la rievocazione del martirio di sant’Efisio: sabato 27 aprile alle 17, davanti alla chiesetta di Nora, andrà in scena la rappresentazione dei momenti finali della vita del Martire Guerriero. L’appuntamento, organizzato dall’assessorato alla Cultura, dalla Pro loco, dall’associazione Memoriae Milites e dai Cavalieri dell’Antica Locanda, vedrà la partecipazione del coro Vox Nora. L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito.

Durante la rappresentazione verrà inscenata la fase del processo sommario e il martirio di Efisio, soldato di Antiochia giustiziato nel 303 d.C. per ordine di Diocleziano per non aver abiurato la fede cristiana. Per Manuela Serra, assessora alla Cultura, la rievocazione storica del martirio di Sant’Efisio è diventata ormai un appuntamento fisso che anticipa i giorni di festa dei primi di maggio: “Si tratta di una manifestazione importante che, anno dopo anno, attira sempre più spettatori. Vedere gli istanti finali della vita di Efisio è molto emozionante, ma si tratta anche di un evento culturale di grande importanza: questo appuntamento, diventato ormai una tradizione, fa da apri pista agli eventi che accompagnano il passaggio del santo a Pula”.

