Nuove assunzioni col progetto "LaVoras" nei cantieri di nuova attivazione a San Vito.

Il bando è in corso di pubblicazione per l'avviamento alla selezione per l'assunzione a tempo determinato di un impiegato tecnico e di quattro operai con qualifica alla manutenzione del verde.

Gli interessati, in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, dovranno presentare domanda informatizzata sul portale www.sardegnalavoro.it, effettuando l’accesso alla propria area personale previa autenticazione tramite SPID.

Non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate.

