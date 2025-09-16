Questa mattina, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, ha accolto i due nuovi ufficiali destinati a reggere le Compagnie di Villacidro e San Vito, subentrati ai colleghi che nei giorni scorsi hanno assunto altri incarichi.

Il Generale Grasso, nel dare loro il benvenuto, ha sottolineato l’importanza dei valori che guidano quotidianamente l’azione dell’Arma sul territorio: vicinanza ai cittadini, costante attenzione ai bisogni della collettività, rispetto delle regole e delle istituzioni, spirito di sacrificio e dialogo. Ha quindi espresso piena fiducia nei confronti dei due ufficiali, rimarcando come il nuovo incarico rappresenti una tappa significativa di crescita personale e professionale, ma soprattutto un rinnovato impegno al servizio della sicurezza e della serenità della comunità.

Il Capitano Pasquale Rutigliani è giunto al Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari per succedere nell’incarico di Comandante della Compagnia di Villacidro al Maggiore Francesco Capula. Ventinovenne originario di Bari, proviene dal Nucleo Investigativo di Milano, dove si è occupato di indagini finalizzate in particolare alla cattura di latitanti e di destinatari di provvedimenti restrittivi dell’Autorità Giudiziaria. A Villacidro inizia il suo primo Comando di Compagnia, forte anche dell’esperienza maturata al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agrigento, raggiunta nel febbraio 2022 dopo un biennio da istruttore presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Proveniente dall’Accademia Militare di Modena e promosso ufficiale nel 2017 al termine della Scuola Ufficiali Carabinieri, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e tre master universitari presso gli atenei di Bari, Rende e Roma “La Sapienza” in materie quali terrorismo e prevenzione della radicalizzazione, intelligence, criminologia clinica e psicologia giuridica.

Al comando della Compagnia Carabinieri di San Vito si è insediato invece il Capitano Pasquale Striano, recentemente giunto al Comando Provinciale per subentrare al Maggiore Massimo Meloni. Trentatreenne originario di Thiene (VI), proviene dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna (NA), dove ha retto una Sezione conseguendo significativi risultati operativi, tra i quali la localizzazione e l’arresto di un pericoloso latitante condannato a quasi vent’anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti. In precedenza, dal 2021 al 2023, aveva comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chieti e, per un breve periodo, la Compagnia Carabinieri di Ortona (CH), dopo l’esperienza al 1° Reggimento Carabinieri Piemonte di Moncalieri (TO). Ufficiale del 196° corso dell’Accademia Militare di Modena, è stato promosso nel 2014 al termine della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

L’arrivo dei due nuovi comandanti è un momento significativo che rappresenta un rinnovato impegno dell’Arma sul territorio e arricchisce il patrimonio umano e professionale del Comando Provinciale di Cagliari, dove, a breve, altri due ufficiali assumeranno nuovi incarichi, completando così il quadro dei recenti avvicendamenti e rafforzando ulteriormente l’azione dell’Arma a favore della collettività.

