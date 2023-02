I tecnici dell’Anas proseguono i lavori per la sostituzione delle barriere spartitraffico centrali lungo la Statale 131, nell’area metropolitana di Cagliari, su un tratto di 10 km.

Fra il km 13,800 e il km 23 sono stati creati dei restringimenti in prossimità dell’area degli interventi. Per ora le barriere sono state installate per un totale di circa 5 km.

Nell'ambito delle attività di cantiere è previsto comunque un incremento di produzione per ridurre i termini di esecuzione dei lavori, ad oggi fissati entro maggio.

È prevista la sostituzione delle vecchie barriere con nuovi spartitraffico di tipo "New Jersey", progettatati da Anas, che garantiscono un incremento degli standard di sicurezza per l'utenza stradale. L'investimento complessivo dei lavori è di 5 milioni di euro.

