La Città metropolitana ha avviato i lavori per la messa in sicurezza del tratto della provinciale 15 che costituisce la circonvallazione di Maracalagonis: rifatta la segnaletica orizzontale dal bivio con le strisce laterali e centrali. Lavori utilissimi visto che diversi tratti erano addirittura invisibili agli automobilisti in transito lungo la trafficatissima arteria.

Senza considerare che ai lati la stessa strada ospita cantieri per l'edilizia, il cantiere comunale e abitazioni private nel primo tratto dopo il cimitero. Numerosi gli incidenti in passato con i cittadini e il Comune che hanno sollecitato adeguati interventi alla Città metropolitana. Necessario potenziare anche l'impianto di illuminazione. Sono in molti a chiedere poi l'eliminazione del semaforo che crea lunghe code soprattutto la domenica e in particolare durante l'estate.

