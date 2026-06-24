Nessuna sorpresa. Ivan Piras conferma la fiducia alla sua squadra. Il sindaco ha firmato le deleghe assessoriali per la composizione della nuova Giunta.

Tutti confermati gli assessori uscenti: Daniela Sedda sarà vicesindaca e assessora al Bilancio, Tributi, Programmazione, Personale e Patrimonio. Pier Vitale Atzu avrà la delega all’Urbanistica, Opere Pubbliche e Pianificazione Territoriale, Anna Rita Agus si occuperà di Politiche Sociali, Salute e Benessere, Chicco Fenu di Ambiente, Agricoltura, Turismo e Viabilità, Marianna Scioni di Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Tutela degli animali.

Il nuovo esecutivo sarà presentato ufficialmente in occasione dell’insediamento del Consiglio comunale convocato per sabato prossimo alle 10.00.

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