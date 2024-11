Da oggi sarà possibile fare attività sportiva all’aria aperta a Nuraminis, nella nuova area fitness attrezzata realizzata all’interno del Parco Comunale di via Pietro Nenni.

Nel 2021 l’Amministrazione ha aderito al progetto “Sport nei Parchi” sponsorizzato da Anci, per incentivare le attività all’aperto nel periodo post pandemia. Nel 2022 il Comune è risultato vincitore del bando, e lo scorso anno sono iniziati i lavori per un totale di 25 mila euro.

Al momento l’area comprende 9 attrezzi tra cui steps, bici per braccia e spalliere.

«Siamo orgogliosi di poter inaugurare questa nuova struttura che sarà a disposizione di tutti i cittadini e che sarà il primo passo per la riqualificazione completa del parco urbano di via Nenni, — afferma Andrea Saiu, assessore allo sport — per noi i servizi per lo sport e le attività ludiche sono fondamentali, l'area fitness fa parte di uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti per tutta la comunità».

