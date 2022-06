Sono in totale 33 i migranti rintracciati in poche ore sulle coste del Sud Sardegna, a partire dalla mezzanotte quando in quattro sono stati salvati da un naufragio a Pula, in località Is Morus.

Erano a poche decine di metri dalla riva, al termine della lunga traversata dal Nord Africa, quando a un certo punto non sono riusciti più a governare la barca. Due di loro sono stati soccorsi sull’imbarcazione dai carabinieri della Stazione di Sarroch e dal personale della Capitaneria di porto, per poi essere condotti a Cagliari. Gli altri due si sono tuffati in mare e hanno raggiunto la riva a nuoto.

Trasportati in stato di ipotermia al Policlinico di Monserrato dai sanitari del 118, sono stati dimessi alle 6 del mattino e portati nel centro d’accoglienza di Monastir. Tutti e quattro hanno dichiarato di essere algerini.

Altre 13 persone sono state bloccate vicino alla spiaggia di Solanas, tra di loro un minorenne. Ha condotto le operazioni la Polizia di Quartu Sant’Elena.

Questa mattina alle 4 altri sedici migranti, 15 uomini e una donna, sono stati fermati dalla Guardia di Finanza subito dopo lo sbarco a Sant’Antioco.

