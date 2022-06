Ancora arrivi di migranti nel Sud Sardegna.

Ieri notte a Pula, località Is Morus, a seguito di una segnalazione di persone in difficoltà in mare, i militari della Stazione di Sarroch, unitamente a personale della capitaneria di Porto, hanno rintracciato 4 cittadini stranieri, tutti maschi, adulti, algerini.

Due di loro sono stati soccorsi in mare e trasportati a Cagliari, gli altri due hanno raggiunto a nuoto la spiaggia. Dopo le prime cure sono stati trasferiti da personale del 118 al Policlinico di Monserrato e dimessi intorno alle 6 del mattino.

Alla fine tutti sono stati accompagnati al Centro di Accoglienza di Monastir.

