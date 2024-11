Incidente questa mattina in via Carmine ad Assemini. Lo scontro è stato provocato da una mancata precedenza: un uomo anziano alla guida di una station wagon bianca non si è fermato allo stop di via Alziator, immettendosi in via Carmine senza dare la precedenza al furgoncino proveniente da sinistra in direzione Decimomannu.

Per evitare l’urto con il furgone l’uomo in auto ha sterzato e il veicolo, dopo aver compiuto una rotazione, è andato a sbattere su una pianta, abbattendola. Tanti i danni, nessun ferito. Sul posto sono sopraggiunti la Polizia locale di Assemini, nel contempo impegnata nei pressi delle scuole per supervisionare gli studenti, e il personale del 118.

Il sinistro si è verificato in pieno orario di punta, particolarmente trafficato dagli automobilisti che si recano a lavoro e dai genitori che accompagnano i figli a scuola, causando pesanti disagi e rallentamenti alla viabilità.

