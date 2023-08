Non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri e, anzi, è scappato a forte velocità. I militari di Vallermosa, dopo gli accertamenti del caso, lo hanno denunciato per resistenza.

Nei guai è finito un 26enne di Decimoputzu. A bordo della sua Fiat Punto, a un posto di controllo, non ha rispettato l’alt, ed è fuggito mettendo anche in atto una condotta di guida pericolosa con manovre in contromano.

La sua auto è stata messa sotto fermo amministrativo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata