Non ha rispettato il provvedimento dell’autorità giudiziaria, che gli vietava di avvicinarsi a una donna e ai luoghi da lei frequentati. Per questo un 22enne di Birori, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di San Sperate.

La querela era stata presentata da una 29enne.

Il giovane potrebbe incorrere ora in ulteriori provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata