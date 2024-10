È in corso un guasto alla rete idrica a Ussana, dove l’acqua è assente o scorre a filo da diverse ore.

Il problema però non sarebbe tanto l’assenza d’acqua o la poca pressione nel sistema, quanto la mancanza di preavviso da parte delle istituzioni.

Diversi i cittadini che aggiornano sulla situazione nelle proprie vie, come via Botticelli e via Nuoro dove l’acqua non scorre da diverse ore, e mettono in evidenza come l’assenza di una comunicazione abbia messo a rischio l’utilizzo degli elettrodomestici e macchinari delle varie attività.

Intorno a mezzogiorno è arrivata la comunicazione ufficiale, in cui il Comune dichiara che «si sta provvedendo alla riparazione urgente di una perdita idrica in via Neruda» e che il ripristino dell’acqua è previsto il pomeriggio.

«C'è stato un guasto improvviso in via Neruda, evidentemente è stato necessario chiudere l'acqua per ripararlo. Sono interventi di massima urgenza, certo creano un enorme disagio, ma vanno risolti tempestivamente» dichiara, di fronte alle polemiche nate sui social, la vicesindaca Marcella Mocci.

