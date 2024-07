Da Tertenia a Cagliari per partorire e invece Sabina lo scorso 26 luglio è nata a metà strada, in località Sitò, Comune di Castiadas.

Per questo il sindaco Eugenio Murgioni ha sottolineato che Sabina è ora una nuova cittadina di Castiadas.

«Con grande gioia – spiega Murgioni - la accogliamo nella nostra comunità. Non vediamo l’ora di incontrare la mamma e il papà per rendere omaggio a questo splendido fiore sbocciato tra di noi. A nome di tutta l'amministrazione comunale e della cittadinanza, porgo i migliori auguri alla famiglia per questo lieto evento».

Il sindaco esprime «le più sentite congratulazioni alla mamma, vera eroina di questa vicenda, e al papà per il coraggio dimostrato».

