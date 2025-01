Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Muravera venerdì 10 gennaio. Il provvedimento - disposto con una ordinanza del sindaco Salvatore Piu - si è reso necessario a causa dell’interruzione dell'erogazione idrica programmata da Abbanoa per dei lavori non più rimandabili. Lavori che in mattinata (dalle 8.30 alle 12.30) renderanno impossibile garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie nei plessi scolastici che risultano provi di riserve idriche.

Le scuole interessate dalla chiusura sono quelle dell'istituto comprensivo di Villaputzu-Muravera (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e dell'istituto di istruzione secondaria Einaudi-Bruno (Istituto tecnico e liceo scientifico). Le attività didattiche riprenderanno regolarmente sabato 11 gennaio.

© Riproduzione riservata