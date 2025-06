Tragedia in una abitazione di Sestu, in via Leopardi: un pensionato di 76 anni, Nicolò Spingola, è stato travolto da un muro di casa che stava demolendo con un piccone. La struttura gli è crollata addosso, schiacciandolo e non lasciandogli scampo.

A lanciare l'allarme è stata la moglie. Sul posto sono arrivate in poco tempo tre ambulanze, compreso un mezzo medicalizzato, assieme con i carabinieri della stazione, che hanno effettuato il sopralluogo per ricostruire l'accaduto.

Spingola ha riportato gravissime ferite con successiva emorragia: inutile i tentativo di salvargli la vita. Un tragico incidente domestico: la salma è stata subito restituita alla famiglia.

La vittima era persona molto conosciuta a Sestu: gestiva una cartolibreria in via Monserrato. Verso le 13 ha deciso di demolire il muro in blocchetti che lo ha ucciso.

