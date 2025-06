Si chiama “Welcome to Capoterra”, si occuperà dello sviluppo del tessuto commerciale locale e di consacrare definitivamente Capoterra come località turistica: il primo Centro commerciale della storia del paese è appena nato, ma i suoi fondatori hanno già le idee chiare su quali siano gli obiettivi da centrare.

L’azione di promozione sociale punta a unire le esigenze delle attività produttive locali, alla promozione turistica e di venti di carattere culturale: il Ccn, si occuperà anche della gestione dell’Infopoint di Maddalena spiaggia, e avrà una propria sede a Casa Melis. Già formato il direttivo: la carica di presidente e di vice saranno ricoperte da Roberto Mulliri e Giovanna Cocco.

Ne faranno parte anche come consiglieri Andrea Garau, Giacomo Gravellu e due Maria Grazia Dessì.

«A breve partiranno le lettere di invito a tutte le attività commerciali e ai professionisti di Capoterra per entrare a far parte del Centro commerciale naturale – spiega il presidente Roberto Mulliri, che fa parte dell’associazione “Dreamwalk Sound”, che gestisce il Parco urbano -, siamo convinti che formando una rete, tutte le partite Iva e le associazioni di Capoterra possano avere grandi benefici. In un territorio frammentato come il nostro, dove oltre al centro matrice sono presenti diverse zone residenziali, crediamo sia necessario fare squadra per raggiungere gli stessi obiettivi: rivitalizzando il commercio di Capoterra, di riflesso si può rilanciare anche il turismo».

Per Giovanna Cocco, vicepresidente del Ccn e della cooperativa “Gea ambiente e turismo”, che ha creato il Museo della Laguna di Casa Spadaccino e gestisce il Ceas, sviluppo e promozione del territorio possono andare di pari passo: «Mettere insieme così tanti soggetti che si occupano di cose differenti può rappresentare un valore aggiunto, entrare a far parte di un gruppo che riunisce attività commerciali, professionisti di ogni genere e associazioni è una grande opportunità per farsi conoscere meglio anche al di fuori di Capoterra».

Del Centro commerciale naturale è entrato a far parte anche il Comune. «Nell’ultima seduta del Consiglio comunale abbiamo approvato lo stanziamento di 30mila euro a sostegno del progetto – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, negli ultimi anni ci siamo dati da fare per promuovere la cultura e le tradizioni locali, siamo certi che questa associazioni darà un grande contributo per la crescita economica e turistica di Capoterra».

