Al via domani mattina nell'abitato di Sinnai i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale in alcune parti dell'abitato. In programma anche i lavori per la realizzazione di quattro attraversamenti pedonali rialzati nelle vie Trieste, Perra, Roccheddas e nel Viale della Libertà. Prevista una spesa di 50mila euro.

I dissuasori vengono realizzati con l'obiettivo di tutelare i pedoni, in particolare nelle aree a maggiore percorrenza, e di indurre una moderazione della velocità veicolare, contribuendo così a una circolazione più ordinata e sicura per tutti. In continuità con questo primo intervento, sono in fase di progettazione ulteriori quattro attraversamenti rialzati, tre a Sinnai e uno nella frazione di Solanas, con l’intento di estendere le misure di sicurezza nei punti più sensibili del territorio urbano.

