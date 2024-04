Sono stati ultimati a Muravera i lavori di sistemazione della chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari. Sono stati spesi 128mila euro.

Costruita nei primi decenni del Seicento - si legge nel comunicato dell'amministrazione comunale- la chiesa di San Nicola di Bari si erge nel nucleo storico centrale di Muravera. La sua architettura, tipica delle Chiese della Controriforma, racconta secoli di storia e tradizione.

La struttura, con la sua navata unica e le cappelle laterali, riflette l'influenza dell'architettura sarda di ascendenza gotico-catalana dei secoli XV e XVI. Tuttavia, il passare del tempo e gli eventi meteorologici hanno causato danni significativi alla chiesa e al campanile, richiedendo interventi urgenti di manutenzione straordinaria. Le infiltrazioni d'acqua e il degrado strutturale hanno reso necessario un completo recupero, al fine di preservare non solo la bellezza architettonica, ma anche la sicurezza del luogo di culto e delle persone che lo frequentano.

«Ora- ha commentato il sindaco Salvatore Piu-la chiesa di San Nicola di Bari si presenta non solo come un luogo di culto - ha commentato il sindaco, Salvatore Piu - ma anche come un prezioso patrimonio storico e culturale per le generazioni future». Soddisfazione è stata espressa anche dagli assessori Andrea Mura e Federico Lai oltre ovviamente dai residenti.

