Troppo caldo e allora la sindaca di Muravera Francesca Mattana chiude le scuole dell’infanzia e della sezione primavera (via Montessori). La decisione è stata presa questa mattina in seguito alle rilevazioni delle temperature eseguite dalla Asl all’interno delle aule. Nel verbale della Asl viene infatti riportato che «a seguito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate presso l'edificio scolastico, sono state rilevate temperature dell'aria interna ampiamente superiori ai livelli di tollerabilità previsti per gli ambienti destinati alle attività didattiche e al lavoro» e non sussistono pertanto le condizioni per tenere le scuole aperte.

Nell’ordinanza firmata dalla sindaca viene riportato che è scattata «la chiusura del plesso scolastico con decorrenza dal giorno mercoledì 24 giugno 2026 e fino a venerdì 26 giugno 2026 compreso, con ripresa delle attività didattiche e scolastiche a partire da lunedì 29 giugno 2026, salvo ulteriori valutazioni connesse all'evoluzione delle condizioni ambientali».

La stessa prima cittadina ha sottolineato che «ad oggi la scuola dell'infanzia di via Montessori risulta priva di impianti di climatizzazione. Nella giornata di domani verranno montati i climatizzatori ed in quella di venerdì si provvederà a pulire i presidi a seguito dei lavori, di modo che lunedì e martedì i nostri bambini possano trovare un ambiente pulito e confortevole per concludere l'anno scolastico». I climatizzatori erano stai previsti dalla precedente amministrazione comunale con una delibera del 17 aprile 2026. Un intervento già programmato.

© Riproduzione riservata