Transenne in via Roma a Muravera in prossimità della "Casa Cucca", uno degli edifici più caratteristici del paese (oggi disabitato).

In questi giorni infatti dei calcinacci si sono staccati dalla parete e sono andati a finire sul marciapiede. Da qui la decisione del Comune che ha disposto il posizionamento delle transenne e, allo stesso tempo, ordinato ai proprietari di provvedere all'immediata messa in sicurezza.

Da tempo l’amministrazione comunale – bilancio permettendo - starebbe valutando di acquisire l’edificio. Casa Cucca (al suo interno c’è un grande cortile che potrebbe diventare una piazza) potrebbe trasformarsi nel vero cuore pulsante del paese.

© Riproduzione riservata