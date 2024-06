Tutti gli 81 bambini i cui familiari hanno presentato domanda al Comune di Muravera per godere del servizio di Spiaggia day, sono stati ammessi a partecipare al turno prescelto. Il terzo turno non verrà attivato a causa di un numero esiguo di iscrizioni. La Cooperativa incaricata della gestione del Servizio è la Cooperativa So.Se. Una iniziativa che si ripete da tempo consentendo ai bambini di vivere il mare e la spiaggia all'insegna dell'amicizia in spiagge del territorio comunale.

© Riproduzione riservata