Cinque giorni di festa e posti letto (quasi) esauriti a Muravera per la cinquantesima edizione della Sagra degli agrumi in programma dal 24 al 28 aprile. Il grande evento (uno dei 12 riconosciuti dalla Regione Sardegna) inaugura, come da tradizione, la stagione turistica nel Sarrabus.

Sono attesi decine di migliaia di visitatori: «Ci saranno anche tanti stranieri – spiega Matteo Plaisant, assessore al Turismo del Comune di Muravera – ormai è difficile in quei giorni trovare un posto letto libero in zona». Nel frattempo il paese si appresta a farsi bello con la collaborazione delle associazioni e dei cittadini.

Ricchissimo il programma che sarà pubblicato in dettaglio nei prossimi giorni. Tra le novità, il 25 di aprile, la prima edizione della Curri Murera in versione “arancio”: gli atleti e gli appassionati disputeranno una mini maratona di 9 chilometri in un percorso che si svilupperà proprio tra gli agrumeti. La giornata clou domenica 28 aprile con la sfilata dei gruppi e delle etnotraccas, vero punto di forza della Sagra.

