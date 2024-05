Ci sono lo Scoglio di Peppino di Costa Rei, le lagune di Feraxi, la zona di capo Ferrato e la torre dei Dieci Cavalli (Marina di San Giovanni). Gigantografie che il Comune di Muravera ha posizionato in questi giorni tra centro urbano e spiagge per promuovere il territorio.

Il progetto è partito alla fine del 2022 ed è stato finanziato con una parte degli introiti dell’imposta di soggiorno. Oltre un anno fa sono stati infatti posizionati numerosi cartelli con le indicazioni in bello stile per i musei, per la chiesa o per i monumenti storici. Adesso le gigantografie.

«In questo modo – spiega Fabio Piras, assessore alla Viabilità e alle Borgate – promuoviamo il territorio da cima a fondo. A Costa Rei, ad esempio, c’è una bellissima immagine delle Torre dei Dieci Cavalli che invita i turisti a visitare Muravera e la Marina di San Giovanni. Viceversa nel centro abitato c’è una gigantografia dello Scoglio di Peppino, uno dei simboli di Costa Rei».

© Riproduzione riservata