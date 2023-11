Per andare al mare di Muravera o per raggiungere la chiesetta di Santa Maria sarà possibile percorrere una strada alternativa senza più buche e avvallamenti. In questi giorni è stato infatti asfaltato il tratto compreso tra il campo sportivo e la chiesetta campestre, in zona Santa Maria.

L’intervento rientra nel progetto da 800mila euro di riqualificazione delle strade extraurbane più trafficate. Le zone oggetto di intervento – oltre a quella di Santa Maria – sono via Sarrabus, la strada del depuratore e quella per Torre Salinas e Colostrai.

«Stiamo dando una risposta importante – ha spiegato Fabio Piras, assessore alla viabilità del Comune di Muravera - alle necessità dei cittadini, in particolare di chi si muove verso le borgate».

