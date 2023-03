Un peschereccio di 14 metri, il Nibbio di Cagliari, è affondato a due miglia dalla costa al largo di Capo Ferrato, nello specchio di mare tra Castiadas e Muravera.

A bordo due pescatori, che per salvarsi hanno utilizzato una zattera di salvataggio. Recuperati dalla Guardia costiera stanno bene.

Secondo le prime informazioni il peschereccio ha iniziato a imbarcare acqua a causa di un problema meccanico. Quando i pescatori si sono accorti della situazione era già tardi.

Sul posto intanto sono arrivate le motovedette Cp 307 della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco. La Guardia costiera ha soccorso i due marinai e li ha trasportati in porto a Cagliari mentre i vigili del fuoco hanno verificato che non ci fossero sversamenti in mare di idrocarburi. Il peschereccio è affondato in una zona in cui la profondità raggiunge i 70 metri.

I due pescatori saranno sentiti dalla Guardia costiera che si sta occupando di ricostruire l'incidente. In zona saranno eseguiti sopralluoghi e scatteranno le operazioni per l'eventuale recupero.

