Al via i lavori di riqualificazione del campo sportivo per un importo di circa 800mila euro.

«Questo progetto – spiega in una nota l’amministrazione comunale di Muravera - nasce dalla volontà di offrire a tutti i cittadini, in particolare ai nostri giovani atleti, spazi adeguati e di qualità per praticare lo sport e divertirsi».

L'intervento prevede il rifacimento e l'adeguamento del campo di calcio in erba sintetica in ottemperanza al regolamento della Lega Nazionale dilettanti, l’adeguamento dei servizi igienici riservati agli spettatori e opere di efficientamento energetico.

© Riproduzione riservata