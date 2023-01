Selciato nuovo in un altro tratto del centro storico di Muravera. Gli operai in questi giorni sono al lavoro per il ripristino della pavimentazione in via Marconi, di fronte alla chiesa parrocchiale di San Nicola. Oltre al posizionamento del selciato sarà migliorata la funzionalità della strada e il corretto deflusso delle acque meteoriche.

L’intervento è il proseguimento di quello avviato lo scorso anno (nel complesso 155mila euro) tra la chiesa e la via Sant’Antonio (sino all’incrocio con la via Roma).

Tratto dopo tratto si sta, insomma, rimettendo mano alla viabilità del centro storico. I lavori dovrebbero concludersi il 20 febbraio.

“Sino a quella data – ha sottolineato in un una nota l’amministrazione comunale di Muravera - chiediamo comprensione ai cittadini per i possibili disagi”.

© Riproduzione riservata