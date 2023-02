Arrivano le tribune nella palestra comunale Giovanni Cuccu di Muravera.

«Continuano i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi – spiega l’assessore allo sport Matteo Plaisant - Dopo la posa in opera della nuova pavimentazione e dell'impianto di illuminazione a led è il turno dell'installazione delle nuove tribune per il pubblico». Plaisant ringrazia le società sportive che usufruiscono della palestra «che con spirito di collaborazione hanno dato il loro supporto per il montaggio delle tribune».

Luciano Saiu, presidente del Muravera Tennistavolo, mette in evidenza come adesso «la palestra è più bella, più accogliente e più ordinata». I tifosi delle squadre di volley e tennistavolo, insomma, potranno finalmente gustarsi le partite dalla tribuna.

