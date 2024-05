Una spiaggia profonda trenta metri in più da un anno all’altro.

È quello che è successo a Feraxi, una delle località marine più belle e ricercate del Comune di Muravera. Con stupore i bagnanti in queste prime due settimane di maggio hanno visto un arenile cresciuto a dismisura.

«Da quando ci sono – dice Gennaro Fontana, storico titolare del chiosco Il Delfino (l'unico presente) – non mi era mai capitato di vedere uno spettacolo simile. Prima alcune rocce erano a filo con l’acqua, adesso tra le stesse rocce e il mare ci sono decine di metri».

Anche il mare si è trasformato in una grande piscina: per metri e metri l’altezza dell’acqua è di pochi centimetri. L’ideale per famiglie con bimbi al seguito.

