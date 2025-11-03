Capire come mettere su una comunità energetica con i tetti (e non solo) delle case di Muravera. Se ne parlerà oggi, lunedì 3 novembre, alle 16 nell’aula consiliare Piero Loddo (Piazza Europa, 1). Nel corso dell’incontro aperto a tutti i cittadini saranno illustrati, appunto, i benefici di una Comunità Energetica Rinnovabile (Cer). In che modo, cioè, si può ridurre la bolletta della corrente elettrica, unendo le forze tra cittadini, imprese, associazioni e la pubblica amministrazione.

Possibile anche seguire l’assemblea in streaming.

L’amministrazione comunale di Muravera ha chiesto la massima partecipazione.

