Il Municipio di Muravera si è illuminato la scorsa notte di verde in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

Come si legge in una nota del Comune, «l'iniziativa si è proposta con questo gesto di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo e mobilitare gli sforzi a sostegno della prevenzione per il benessere di tutti i membri della società».

«Abbiamo accolto con piacere l'invito del direttore del Centro di salute mentale 4 di Cagliari, Priamo Marras - ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu - Abbiamo anche invitato la cittadinanza ad accendere una candela e porla su una finestra per rimarcare l'importanza della salute mentale e promuovere la consapevolezza e il supporto a chi ne ha bisogno».

