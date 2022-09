“La via Gramsci è pericolosa, installate dei dissuasori di velocità”.

A richiederlo sono alcuni residenti della zona di Muravera, preoccupati per i rischi che corrono sia i pedoni che gli animali domestici.

Le auto infatti, in particolar modo da quando alla fine dello scorso anno è stato istituito il senso unico, sfrecciano ad alta velocità.

La scorsa settimana – ma questo è solo l’ultimo di una serie di episodi – è stata travolta e uccisa una piccola gattina cui era stato dato il nome di Yuma.

La via Gramsci, tra l’altro, è una via commerciale fra le più frequentate del paese. Da qui la richiesta all’amministrazione comunale per il posizionamento di uno o più dossi rialzati.

