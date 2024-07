Mille calici di vino delle migliori cantine per la prima edizione della wine&food che si è tenuta martedì sera a Muravera. Un grande successo vista l’affluenza e la bella atmosfera tra – appunto – cibo, buon vino e tanta musica. Un successo targato Pro Loco e attività commerciali di Muravera (soprattutto bar e ristoratori) che con un grande lavoro di squadra hanno allestito una decina di stand lungo la via Roma chiusa al traffico per deliziare i turisti.

Due i ticket a disposizione, uno per il vino (in omaggio un calice e quattro degustazioni) e uno per il cibo (tra le specilaità la fregula). E così la via Roma sin dalle 19 – anche qui per la prima volta è stata istituita l’isola pedonale con due ore di anticipo – ha iniziato ad accogliere i turisti. Ad allietare la serata anche la banda musicale Giuseppe Verdi. Il wine&food – organizzato col patrocinio del Comune - punta a diventare uno degli eventi principali dell’estate del Sarrabus.

