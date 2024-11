«Signor sindaco, ma lei sin da bambino sognava di fare il sindaco?» Domande degli alunni della quinta elementare di Muravera, a lezione di educazione civica questa mattina direttamente nell’aula consiliare “Piero Loddo”. Tantissime le domande che i più piccoli hanno rivolto al primo cittadino Salvatore Piu e agli assessori Matteo Plaisant (Turismo e Cultura) e Fabio Piras (Ambiente).

Tra le tante quella sul teatro («Quando sarà pronto?») e sui parchi giochi. Lo stesso sindaco ha spiegato la vicenda del teatro (opera avviata oltre dieci anni fa e al momento incompiuta) assicurando che verrà portato a termine.

Non sono mancate le considerazioni sulle criticità del paese («Quando sistemerete la strada per andare a scuola? Mancano molte pietre sul selciato») e sulla stessa scuola di piazza Sant'Antonio («Ci farete uno spiazzo verde al posto di quello in terra battuta?»). Una bella giornata, insomma, sia per gli alunni dell’istituto comprensivo di Muravera sia per gli amministratori comunali.

© Riproduzione riservata