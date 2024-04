Le strade di Muravera si arricchiscono di nuovo verde. Questa mattina sono state messe a dimora dieci piante di Melangolo (arancio amaro) in via Roma e in via Montessori.

«La posa in opera ha interessato il tratto di marciapiede recentemente ristrutturato e messo in sicurezza causa l'eradicamento di diverse piante di tiglio che crescendo avevano reso pericoloso e difficoltoso il passaggio dei pedoni», ha spiegato l'assessore comunale all'Ambiente, Fabio Piras.

«L’amministrazione - ha aggiunto Piras - proseguirà con il programma di recupero e valorizzazione degli spazi verdi comunali».

