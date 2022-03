Al via a Muravera il procedimento per la concessione dei contributi agli inquilini morosi incolpevoli.

Una boccata d'ossigeno per residenti che hanno perso il lavoro o che si trovano in difficoltà per il pagamento dell'affitto della casa. Morosi ma impossibilitati a pagare. Per godere di questo beneficio, si deve essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, raggiunti da un atto di intimazione di sfratto per morosità causata appunto dalla perdita o dalla consistente riduzione del reddito del nucleo familiare. Il bando è aperto e non ha scadenza.

"Il problema - dice il sindaco Salvatore Piu – si è allargato con la pandemia con la perdita del lavoro che non risparmia alcun Comune anche della zona”.

© Riproduzione riservata