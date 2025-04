«Muravera ha retto al traffico nei tre mesi in cui la galleria S’Arexini sulla nuova 125 è rimasta chiusa ma le strade che sono state percorse come alternativa hanno accusato il colpo».

E dunque «adesso occorre ripristinare al meglio la viabilità sia nel centro del paese che lungo la vecchia 125 che attraversa Muravera, arriva sino a San Priamo e poi si ricollega alla 125 Var». La richiesta (a Provincia e Anas) arriva dall’assessore alla Viabilità del Comune di Muravera Fabio Piras: «Quel che la deviazione del traffico ci ha lasciato – spiega Piras – sono i continui interventi degli operai comunali per riparare le buche causate in particolare dal traffico pesante. Ogni settimana inoltre dovevamo fare una richiesta alla Provincia affinché intervenisse lungo la via Roma, strada di loro competenza».

La galleria (sono in corso dei lavori per un totale di 12 milioni di euro) è stata riaperta in via temporanea in occasione delle feste e, soprattutto, della Sagra degli Agrumi in programma a Muravera dal 24 al 27 aprile. Dal 7 maggio scatterà una nuova chiusura sino, appunto, al termine dei lavori previsti per fine maggio.

© Riproduzione riservata