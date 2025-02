Le grandi palme che fanno da contorno alla piazza Europa di Muravera potrebbero cedere a causa delle raffiche di vento. Per questo il Comune ha chiuso un tratto della centralissima via Europa. I vigili del fuoco stanno per intervenire per mettere in sicurezza l’area.

«La strada, transennata tra via Roma e il municipio – spiega il Comune in una nota - riaprirà solo dopo che le palme che caratterizzano la piazza saranno messe in sicurezza». Spostata anche la manifestazione di Carnevale in programma giovedì 27 febbraio: maschere, musica e dolci si trasferiranno nell’area giochi di via dei Platani.

La chiusura di via Europa ha però già lasciato spazio alle polemiche: «Non si può – ha detto Alessandro Carta, titolare del bar in piazza – chiudere una delle arterie principali del paese perché cadono due foglie di palma. Si intervenga subito per una riapertura immediata».

© Riproduzione riservata