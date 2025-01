Fare esperienza in una grande azienda all’estero per gli studenti del Sarrabus e del Gerrei. È il progetto “Sportello in spalla, Erasmus per i giovani imprenditori” che è stato presentato questa mattina all'istituto d'istruzione superiore Einaudi - Bruno.

Il primo a prendere la parola è stato il sindaco di Muravera Salvatore Piu: «Senza condivisione e cultura – ha detto - non si va avanti. L'amministrazione comunale sarà sempre presente e pronta a supportare ogni opportunità che possa valorizzare il nostro territorio, sia dal punto di vista imprenditoriale che agricolo». L’iniziativa, promossa dall'associazione Malik ETS con il supporto della Regione, del Gal Sgt e il patrocinio del Comune di Muravera, ha visto la partecipazione di oltre cento studenti e numerosi esperti del settore.

Settimio Mario Secchi, dirigente scolastico dell'Einaudi-Bruno, ha sottolineato l'importanza del progetto per gli studenti: «Questa è un'opportunità unica per i nostri ragazzi, che possono acquisire competenze pratiche e una visione più ampia del mondo imprenditoriale europeo. La scuola ha il compito di preparare gli studenti alle sfide del futuro, e iniziative come questa vanno in questa direzione».

Anche il consigliere regionale Giuseppe Frau (Uniti per Alessandra Todde) ha evidenziato il valore del programma per il territorio: «Oggi parliamo di dare radici per tornare e ragioni per restare. Il Sarrabus-Gerrei è una terra ricca di potenzialità, ma spesso le energie locali non emergono come dovrebbero. Bisogna ascoltare e supportare chi ha idee e voglia di fare, e non calare progetti dall'alto. Purtroppo tantissimi finanziamenti vanno a delle realtà che non li sanno utilizzare, che non ne hanno la capacità».

Durante la mattinata diversi esperti hanno approfondito tematiche fondamentali per i giovani imprenditori. Claudia Sedda ha illustrato i fondi europei a disposizione delle imprese, mentre Emiliano Iannone della Camera di Commercio di Torino ha spiegato il ruolo dell'Erasmus per giovani imprenditori. Testimonianze pratiche sono state condivise da Fabio Marceddu e Francesca Pranteddu, mentre Francesco Picciau ha fornito consigli sulla redazione di un business plan e Iulita Popa ha parlato delle competenze digitali essenziali per il mercato attuale.

© Riproduzione riservata