Niente più buche e dislivelli nella strada che conduce agli agrumeti passando per il depuratore. La Giunta comunale di Muravera ha infatti approvato il progetto definitivo per la sistemazione di quattro fra le strade periferiche più trafficate del paese. Si partirà da via Sarrabus, poi toccherà proprio alla strada del depuratore (dall'incrocio con via Gramsci), quindi la strada di Santa Maria e la strada per Torre Salinas e Colostrai.

Un intervento, nel complesso, da 770mila euro richiesto da almeno un decennio da cittadini, agricoltori e turisti che sarà fatto grazie ai fondi stanziati dal Ministero per i danni alluvionali. «Sono lavori – ha sottolineato Fabio Piras, assessore alla viabilità del Comune di Muravera – che interessano aree nevralgiche del territorio, strade fondamentali per la viabilità agricola e turistica».

I lavori, in base alle direttive della Giunta comunale, dovranno essere affidati entro la fine del mese di gennaio e consegnati entro il 30 giugno.

