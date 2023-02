Due milioni e 600mila euro per completare la strada tra Feraxi e Capo Ferrato, l’eterna incompiuta. I soldi sono in arrivo grazie alla finanziaria appena approvata dalla Regione. A presentare l’emendamento il consigliere regionale di Muravera Roberto Caredda (e il gruppo Idea Sardegna) supportato dai consiglieri del Comune di Muravera Michele Secci e Fabio Piras in stretta collaborazione col sindaco Salvatore Piu.

I lavori per asfaltare la strada che collega Feraxi con Costa Rei erano stati avviati nei primi anni Duemila ma furono sospesi dopo breve tempo. In vent’anni sono stati asfaltati appena un chilometro e duecento metri di strada su un totale di quasi quattro chilometri. I primi ottocento metri furono realizzati nel 2008, altri 400 metri nel 2011.

Poi più nulla nonostante all'inizio fossero stati stanziati tutti i soldi necessari. Sino ad oggi.

© Riproduzione riservata